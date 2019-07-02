ستاد القاهرة يدخل ترشيحات استضافة السوبر الأوروبي

أصبح استاد القاهرة مرشحاً لاستضافة بطولة كأس السوبر الأوروبى بعد أن ترددت أنباء قوية عن وصول وفد من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» من أجل معاينة استاد القاهرة بعد تطويره من أجل الوقوف على جاهزيته

من أجل البطولة.

وترددت أنباء أن الوفد المقرر أن يحضر إلى مصر سيقدم تقريراً شاملاً عن استاد القاهرة ووصول الجماهير من أوروبا بسهولة كبيرة فى بعده عن المطار