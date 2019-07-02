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ستاد القاهرة يدخل ترشيحات استضافة السوبر الأوروبي

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أصبح استاد القاهرة مرشحاً لاستضافة بطولة كأس السوبر الأوروبى بعد أن ترددت أنباء قوية عن وصول وفد من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» من أجل معاينة استاد القاهرة بعد تطويره من أجل الوقوف على جاهزيته

من أجل البطولة.

وترددت أنباء أن الوفد المقرر أن يحضر إلى مصر سيقدم تقريراً شاملاً عن استاد القاهرة ووصول الجماهير من أوروبا بسهولة كبيرة فى بعده عن المطار

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بـ 20 دقيقة فقط ووجود الكثير من الطرق المؤدية إليه وعدد كبير من المستشفيات بجواره، بالإضافة إلى سعته الرسمية التى تصل إلى 74 ألف متفرج متفوقا فى السعة عن استادات كبيرة فى أوروبا، وخاصة ملعب الانفيلد ملعب الانجليزى والذى تصل سعته إلى 54 ألف متفرج.
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