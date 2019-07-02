رياضة | "ضحية" عمرو وردة تكذب كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضحية" عمرو وردة تكذب كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كذبت ميرهان كيلر عارضة الأزياء المصرية صاحبة واقعة التحرش من عمرو وردة لاعب منتخب مصر ما أثير عن رسائلها عن لساليف كوليبالي لاعب الأهلي السابق.

وقالت ميرهان كيلر لجريدة "الرؤية" الإماراتية: "لا أعرف كوليبالي إطلاقاً ولا أعرف حتى كيف أنطق اسمه والصور المتداولة بمحاولتي التواصل معه مزورة بالطبع".

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وأوضحت أنها لم تتهم عمرو وردة بالتحرش بها لكنها كشفت فقط عن سلوك خطأ من لاعب في منتخب مصر رغم أنها لم تكن مهتمة بكرة القدم.