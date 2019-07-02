رياضة | ميسي مش "الدبة الباندا" أمام البرازيل (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي مش "الدبة الباندا" أمام البرازيل (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب الأرجنتين مع منافسه منتخب البرازيل في الساعة الثانية والنصف صباحاً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019.

وتعد هذه هي المواجهة العاشرة لليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أمام منتخب البرازيل حيث تقابل ضد السيليساو في 9 مواجهات سابقة في جميع البطولات.

ونجح ميسي في هز شباك الغريم التقليدي لمنتخب الأرجنتين في قارة أمريكا الجنوبية خلال 4 مناسبات، وذلك بمعدل هدف كل مباراتين، ولم يصنع ميسي أي أهداف أمام البرازيل.

وفاز ليونيل في 3 مباريات فقط من التسع مواجهات، وتلقى الخسارة في 5 لقاءات، وتعادل المنتخبان في مواجهة وحيدة.

وكان منتخب البرازيل قد نجح في التأهل لدور النصف نهائي بعد الإطاحة بمنتخب الباراجواي من ربع نهائي البطولة عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بينما صعد منتخب الأرجنتين على حساب منتخب فنزويلا، بعد الفوز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

يذكر أن بطولة كوبا أمريكا الحالية تقام في البرازيل، وهذه أول مواجهة بين المنتخبين منذ عام 2007 في بطولة الكوبا.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون

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خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس

خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو

خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو

خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس

خط الهجوم: ميسي - مارتينيز – أجويرو