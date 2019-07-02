رياضة | حرب بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حرب بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة من العيار الثقيل بين البرازيل والأرجنتين في الساعة الثانية والنصف صباحًا في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا على ملعب جريميو أرينا في البرازيل.

وتأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019 بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بينما فازت الأرجنتين على فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي.

ولعب منتخب البرازيل أمام الأرجنتين 110 مرات فازت البرازيل في 40 لقاء والأرجنتين في 38 وتعادلا في 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز بهدف.

تشكيل البرازيل المتوقع أمام الأرجنتين

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - ألفيس

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خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو

خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام البرازيل

حراسة المرمى: أرماني

خط الدفاع: فويث - بيزيلا - أوتاميندي - تاجليافيكو

خط الوسط: دي بول - أكونا - باريديس

خط الهجوم: ميسي - مارتينيز - أجويرو