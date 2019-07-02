رياضة | الأزمة الكبرى في برشلونة على ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمة الكبرى في برشلونة على ميسي ونيمار وجريزمان وسواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة عنيفة في إذا نجح في التعاقد مع نيمار داسيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويرغب نيمار في العودة إلى برشلونة بينما وافق جريزمان على الانتقال للفريق وتقديم الصفقة يوم 11 يوليو لكن الأزمة تتمثل في عدم قدرة الفريق في دفع رواتب ليونيل ميسي ولويس سواريز ثنائي البرسا الحالي ونيمار وأنطوان جريزمان وهو من الناحية العملية شبه مستحيل.

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ولا يمكن لبرشلونة الإسباني ترك نيمار أو جريزمان أو ميسي أو لويس سواريز على دكة البدلاء نظرًا لقوة الفريق.