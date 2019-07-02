رياضة | رسميا.. أول الراحلين عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أول الراحلين عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحل ألبرتو مورينو ظهير أيسر فريق ليفربول الإنجليزي عن الفريق بعد 5 سنوات قضاها مع النادي الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض ألبرتو مورينو 141 مباراة وسجل ثلاثة أهداف في فترته مع ليفربول عقب انضمامه إليه من إشبيلية في صيف 2014.

وقال مورينو (26 عاما) عبر "تويتر": "الحياة تسير في حلقات.. وفترتي مع ليفربول المحبب لقلبي وصلت لخط النهاية".

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وأضاف "أشكر النادي لأنه حولني إلى لاعب أفضل وشخص أفضل وأوجه شكرا خاصا لجمهور الريدز الذي يدعمني دائما".

وتشير تقارير إلى أن مورينو سيعود إلى إسبانيا لينضم إلى فياريال في الموسم المقبل.

وكان مورينو لا يشارك في التشكيلة الأساسية لليفربول في الموسم الماضي، لحساب روبرتسون، وانتهى عقده مع النادي الإنجليزي.