رياضة | محمد صلاح لنجم الفراعنة: "إحنا منتخب مكسحين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح لنجم الفراعنة: "إحنا منتخب مكسحين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر في وصلة انفعال مع زميله محمود حسن تريزيجيه خلال مباراة الفراعنة الأخيرة أمام أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وعاتب تريزيجيه زميله محمد صلاح على عدم التحرك في إحدى الهجمات مما أدى لضياع الكرة من الفراعنة فما كان من محمد صلاح إلا أن انفعل وقال له "دول مكسحين" في إشارة إلى عدم قدرة لاعبي خط الوسط على توصيل الكرة لهما.

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وانتهت الأمور بعودة محمود حسن تريزيجيه سريعًا لخط الوسط لاستخلاص الكرة وترك محمد صلاح في خط الهجوم خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين وتألق صلاح في تسجيل الهدف الأول من كرة ثابتة أحرزها ببراعة على يسار دينيس أونيانجو.