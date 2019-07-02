رياضة | تفاصيل مشادة محمد صلاح وتريزيجيه في مباراة مصر وأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل مشادة محمد صلاح وتريزيجيه في مباراة مصر وأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل محمد صلاح نجم منتخب مصر على زميله محمود حسن تريزيجيه خلال مباراة الفراعنة الأخيرة أمام أوغندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019.

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وعاتب تريزيجيه زميله محمد صلاح على عدم التحرك في إحدى الهجمات مما أدى لضياع الكرة من الفراعنة فما كان من محمد صلاح إلا أن انفعل وقال له "دول مكسحين" في إشارة إلى عدم قدرة لاعبي خط الوسط على توصيل الكرة لهما.

وانتهت الأمور بعودة محمود حسن تريزيجيه سريعًا لخط الوسط لاستخلاص الكرة وترك محمد صلاح في خط الهجوم خلال المباراة التي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين نظيفين وتألق صلاح في تسجيل الهدف الأول من كرة ثابتة.