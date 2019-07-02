أمم أفريقيا: المغرب إلى الدور الثاني رفقة كوت ديفوار

أحرز منتخب المغرب هدفاً في الدقيقة الأخيرة ليفوز 1-0 على جنوب أفريقيا ويحقق العلامة الكاملة ويحتفظ بصدارة المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الإثنين.

وبعد هدف مبارك بوصوفة في الدقيقة الأخيرة، أصبح رصيد المغرب 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة، وبفارق 3 نقاط عن كوت ديفوار صاحب المركز الثاني الذي فاز 4-1 على ناميبيا.

وتجمد رصيد جنوب أفريقيا عند 3 نقاط، وستنتظر باقي نتائج دور المجموعات على أمل التأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات بالمركز الثالث بينما بقيت ناميبيا دون رصيد وودعت المسابقة.

ورغم الفوز في أول جولتين كان المغرب مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث والدخول في طريق أصعب في الأدوار الإقصائية إذا خسر لكن الفوز الثالث على التوالي حافظ للفريق على القمة بجدارة.