شكرا لقرائتكم رابيو ينضم إلى يوفنتوس رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تورينو (إيطاليا) - أ ف ب - | منذ 3 ساعات في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 08:40

انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو الى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة كما أعلن الأخير .



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ووصل رابيو الى مدينة تورينو ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل الى تورينو"، تمهيدا لانتقاله الى صفوف فريق "السيدة العجوز" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فان تقارير صحافية اشارت الى ان رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة الى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع. وسيقدم رابيو الى وسائلا الاعلام الثلاثاء في ملعب يوفنتوس.

وكان فريق سان جرمان اوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل الى نهايته في 30 حزيران/يونيو 2019، وابعد عن الفريق الأول في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من ان وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الاخير عن النادي.