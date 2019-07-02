شكرا لقرائتكم كاسونجو يؤجل حسم مصيره فى الزمالك حتى انتهاء إجازته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك المنتهى إعارته بالوحدة السعودى، تأجيل حسم مصيره فى القلعة البيضاء، لحين نهاية أجازته الحالية التى يقضيها فى بلاده.

وينتظر كاسونجو، موقف الزمالك بشأن عودته لصفوف الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، لمناقشة مستقبله حيث يفضل اللاعب العودة إلى النادى الأبيض وفى حالة عدم وجود رغبة من إدارة الزمالك حول ذلك سيقوم اللاعب بتفضيل الانتقال إلى أحد الدوريات الخارجية فى حالة وصول عرض قوى له أما فى حالة حدوث ذلك سيبحث العروض المقدمة له من أندية الدورى الممتاز والتى كان آخرها المقاصة.

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وجاء تفضيل كاسونجو الاستمرار فى الأجازة فى بلاده خاصة إنه لن يتمكن من المشاركة مع الزمالك خلال الفترة القادمة لحين نهاية منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسخته الحالية عقب كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستمر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.