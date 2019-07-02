شكرا لقرائتكم أخلاقيات بيليات تُسبب الخلاف داخل الأهلى حول ضمه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نظرائهم فى كايزر تشيفز الجنوب افريقي لبحث مطالبهم للاستغناء عن الزيمبابوي خاما بيليات نجم هجوم الفريق، والذي يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب.

وأثار التفاوض مع بيليات جدل داخل لجنة التخطيط بالأهلى، فرغم وجود اقتناع تام بإمكانيات اللاعب الفنية والتي ستكون مُفيدة للأهلى بشكل كبير، إلا أن هناك خلافاً على أخلاقيات اللاعب بعد توارد معلومات عن عدم التزامه، وهو الأمر الذي فى حالة ثبوته سيتم صرف النظر عن الصفقة فوراً.

Advertisements

ويضع مسئولو النادى الأهلى أكثر من لاعب أفريقى يُشارك مع ناديه فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر تحت ميكروسكوب المراقبة، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق، يذكر أن الأهلى سبق وتفاوض مع خاما بيليات لكن المفاوضات لم تنجح تكلل بالنجاح.