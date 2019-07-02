البرازيل في مواجهة الأرجنتين بنصف نهائى بطولة كوبا أمريكا

يلتقى منتخب البرازيل مع الأرجنتين فى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، فى تمام الثانية والنصف صباحًا على ملعب "جريميو أرينا" بالبرازيل .

التقى المنتخبان 110 مرات فازت البرازيل في 40 لقاء والأرجنتين في 38 وتعادلا في 32 لقاء، وكان آخر لقاء جمع منتخب الأرجنتيني مع نظيره البرازيلي في البطولة الرباعية الدولية بالسعودية عام 2018، ونجح السامبا في الفوز علي التانجو بهدف نظيف.

ونجح المنتخب البرازيلي في التأهل إلى دور قبل النهائي بعد الفوز علي باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة المقامة علي أرض السليساو.

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تمكن منتخب الأرجنتين في الصعود إلى دور قبل النهائي عقب الفوز علي فنزويلا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

استطاع منتخب البرازيل التأهل إلى دور ربع النهائي عن المجموعة الأول رفقة فنزويلا وبيرو، بعد أن حصد 7 نقاط خلال مشواره في دور المجموعات، جمعها من الفوز علي بوليفيا في الافتتاح بثلاث أهداف نظيفة، وتعادل مع فنزويلا بدون أهداف، واكتسح منتخب بيرو بخمس أهداف نظيفة في ختام دور المجموعات.

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل للدور ربع النهائي عن المجموعة الثانية رفقة منتخب كولومبيا، بعد أن حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، جمعهم من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام باراجواي 1 / 1، وحقق الفوز على حساب منتخب قطر في آخر جولات دور المجموعات بنتيجة 2 / 0.