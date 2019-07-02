شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستطلع رأي كايزر تشفيز لشراء بيليات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطلع مسئولو النادى الأهلى رأى نظرائهم فى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لبحث مطالبهم للاستغناء عن الزيمبابوي خاما بيليات نجم هجوم الفريق، والذي يُجيد اللعب فى جميع مراكز الهجوم وبالتحديد فى مركز صانع الألعاب.

وأثار التفاوض مع بيليات جدلاً داخل لجنة التخطيط بالأهلى، فرغم وجود اقتناع تام بإمكانيات اللاعب الفنية التي ستكون مُفيدة للأهلى بشكل كبير، إلا أن هناك خلافًا على أخلاقيات اللاعب بعد توارد معلومات عن عدم التزامه، وهو الأمر الذي فى حالة ثبوته سيتم صرف النظر عن الصفقة فورًا.

ويضع مسئولو النادى الأهلى أكثر من لاعب أفريقى يُشارك مع ناديه فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليًا بمصر تحت ميكروسكوب المراقبة، تمهيدًا للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الفريق، يذكر أن الأهلى سبق وتفاوض مع خاما بيليات لكن المفاوضات لم تنجح تكلل بالنجاح.