شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب ينعش خزينة الاتحاد بـ300 ألف دولار بعد التأهل لدور الـ16 بالكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن المنتخب الوطنى بقيادة خافيير أجيرى، الحصول على 300 ألف دولار من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بعد تأهله إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019 كأول المجموعة الأولى التى تضم الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا.

وكان "كاف" أعلن زيادة مكافآت بطولة أمّم أفريقيا فى نسختى 2017 و2019، وجاءت اللائحة الجديدة لتمنح صاحب المركز الأول 4 ملايين دولار بعدما كان يحصل على 1.5 مليون دولار.. بينما صاحب المركز الثانى سيتقاضى مليونى دولار بدلاً من مليون دولار، أى بزيادة 100%.

وثنائى نصف النهائى كان يحصل كل منتخب على 750 الف دولار، أصبحت القيمة الجديدة 1.5 مليون دولار، أى بزيادة 100%.. و4 منتخبات بدور ربع النهائي: كان يحصل كل منتخب على 600 الف دولار، أصبح نصيب كل منتخب 800 ألف دولار، أى بزيادة 33.33%.. 4 منتخبات حاصلة على مركز 3 بالمجموعات: كل منتخب كان يحصل على 500 ألف دولار، أصبحت القيمة الجديدة 575 ألف دولار، أى بزيادة 15%.. 4 منتخبات حاصلة على مركز 4 بالمجموعات كل منتخب كان يحصل على 400 ألف دولار، أصبحت القيمة الجديدة 475 ألف دولار، أى بزيادة 18.75%.