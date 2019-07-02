شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يحتوى غضب أحمد على فى معسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد هانى رمزى مدرب منتخب مصر جلسة مع أحمد على مهاجم الفراعنة لاحتواء غضبه من عدم المشاركة مع المنتخب فى مباريات أمّم أفريقيا، حيث اشتكى اللاعب عدم الحصول على فرصة حقيقية مع الفراعنة كما أنه كان يرغب فى المشاركة أمام أوغندا فى الجولة الثالثة بالدور الأول بعد ضمان التأهل لدور الـ16.

ووعد هانى رمزى اللاعب بالحصول على فرصة خلال المباريات المقبلة والتى ستكون قوبة للغاية، بجانب إصابة أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب بكدمة قوية فى الكاحل وتأكد غيابه لمدة أسبوع على الأقل .

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.