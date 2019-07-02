رياضة | جريزمان يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية فرنسية أن انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد السابق إلى برشلونة الإسباني بات قريباً جداً وأنه هناك أقل من 24 ساعة فقط تفصله عن ارتداء قميص برشلونة في الموسم الجديد.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن برشلونة ينتظر تراجع قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق الأول من يوليو إلى 120 مليون يورو ليبدأ الإجراءات العملية لضم جريزمان والإعلان رسمياً عن ذلك.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البرسا قد ينتظر حتى نهاية الأسبوع لإعلان ضم جريزمان وربما حتى الأسبوع التالي لتقديمه بشكل رسمي وهو ما فسره البعض بأن البلوجرانا يرغب في انتظار انتهاء نجمه الأول ليونيل ميسي من المشاركة مع منتخب الأرجنتين في منافسات كوبا أمريكا.

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كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مسئولي برشلونة وأتلتيكو مدريد اجتمعوا الأسبوع الماضي للاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن جريزمان سيوقع عقداً مع برشلونة يمتد حتى 2024 مقابل 17 مليون يورو سنويا ليبدأ مرحلة جديدة في الدوري الإسباني بعد تجربتيه مع ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جريزمان كان قريبًا العام الماضي من الانضمام لبرشلونة بعد أن قطعت المفاوضات بين الناديين شوطاً كبيراً وانتهت باتفاق حول شروط انضمامه للنادي الكتالوني الذي كان مستعداً لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد إلا أن جريزمان صدم برشلونة بإعلانه البقاء مع الروخيبلانكوس بسبب العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على ناديه بالحرمان من التعاقدات في السوق الصيفي الماضي.