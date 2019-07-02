رياضة | موعد مباراة غانا وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش غانا بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة غانا وغينيا بيساو اليوم الثلاثاء 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش غانا بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب الغاني المباراة الأخيرة له في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الافريقية بمواجهة نظيره منتخب غينيا بيساو في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب إستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة.

ويدخل منتخب غانا المباراة في المركز الثاني برصيد نقطتين جمعهم من التعادل في الجولة الاولى مع منتخب بنين قبل أن يتعرض لتعادل ثاني على التوالي ضد بطل أفريقيا في النسخة الماضية المنتخب الكاميروني سلبياً بدون أهداف.

في المقابل يدخل منتخب غينيا الإستوائية اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد نقطة يتيمة جمعها من التعادل في الجولة الماضية مع منتخب بنين فيما تعثر في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء من المنتخب الكاميروني وتعتبر مباراة الغد فاصلة في سبيل بقاءه وتأهله للدور المقبل أو خروجه من الدور الأول.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي لمنطقة جرينيتش +GMT.

في الوقت الذي ستنقل فيه المباراة على القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

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Sport 1 Czechia

beIN SPORTS HD 1 FR

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)