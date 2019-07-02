اونلاين | برشلونة يؤمن نفسه ضد نيمار بشرط غريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يؤمن نفسه ضد نيمار بشرط غريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن صفقة إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي تقترب من نهايتها.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن مستوى نيمار هو أكثر شئ يهم جماهير وإدارة برشلونة لكن انخفاض مستوى نيمار في باريس سان جيرمان وضع الشك حوله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة لا تريد المخاطرة وعقد صفقة كبيرة دون التأكد من أن مستوى وآداء نيمار سيكون على نفس المستوى الذي عليه عندما رحل إلى باريس سان جيرمان في 2017.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لوضع بند في عقد صفقة إعادة نيمار يتضمن جزءًا ماليًا يصرف للاعب بناءً على مستواه وتأثيره مع برشلونة وذلك للتأكد من أن نيمار سيبذل قصارى جهده مع البرسا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عودة نيمار إلى برشلونة ستكون من المحتمل أن تكون بصفقة مالية بحتة أو بصفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي أو صامويل أومتيتي.

ورحل نيمار البالغ من العمر 27 عامًا إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ تعاقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي وهي 222 مليون يورو ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن نيمار انضم إلى برشلونة من سانتوس البرازيلي في 2013 وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015 ولقب الدوري الإسباني مرتين.