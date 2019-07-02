شكرا لقرائتكم خبر عن أدريان رابيو ينتقل رسميًا إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة، وسيقدم إلى وسائل الإعلام الثلاثاء في ملعب يوفنتوس.

ووصل رابيو إلى مدينة تورينو، الأحد، ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ«أدريان رابيو وصل إلى تورينو»، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف «السيدة العجوز» بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

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ورغم عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فإن تقارير صحافية أشارت إلى أن رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع.

كان فريق سان جيرمان أوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل إلى نهايته في 30 يونيو 2019، وأبعد عن الفريق الأول في ديسمبر الماضي.

ويسعى رابيو، 24 عاما، لإطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت إشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد إلى بلاده لتدريب اليوفي بعد عام قضاه مع تشلسي الإنجليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وسيجاور رابيو الذي خاض 6 مباريات دولية مع منتخب «الديوك»، زميله السابق في سان جيرمان بلاز ماتويدي، رغم أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.