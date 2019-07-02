شكرا لقرائتكم رئيس الناشئين بالمقاولون العرب يشكو من ندرة المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب عن أزمة ندرة المواهب في قطاعات الناشئين التي اشتكى منها أكثر من نادي خلال الفترة الأخيرة.
وقال رضوان في تصريحات صحفية، أن مصر ولاده بالمواهب التى تحتاج لرعاية ونظرة ثاقبة من جانب المدربين، مؤكداً ان قطاع الناشئين بالمقاولون مازال يستكشف تلك المواهب التي لن تقل قيمة عن محمد صلاح والنني اللذان بدءا مشوار التألق من داخل جدران قلعة ذئاب الجبل.
ويحرص محمد رضوان على متابعة الاختبارات، حيث أبدى رئيس قطاع الناشئين سعادته ورضاه التام عن جميع اللجان التي تشرف على اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.
كما وجه محمد رضوان الشكر لمجلس الاداراة على الدعم المستمر وتلبية جميع طلبات القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الناشئين بالمقاولون العرب يشكو من ندرة المواهب... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.