شكرا لقرائتكم رئيس الناشئين بالمقاولون العرب يشكو من ندرة المواهب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب عن أزمة ندرة المواهب في قطاعات الناشئين التي اشتكى منها أكثر من نادي خلال الفترة الأخيرة.

وقال رضوان في تصريحات صحفية، أن مصر ولاده بالمواهب التى تحتاج لرعاية ونظرة ثاقبة من جانب المدربين، مؤكداً ان قطاع الناشئين بالمقاولون مازال يستكشف تلك المواهب التي لن تقل قيمة عن محمد صلاح والنني اللذان بدءا مشوار التألق من داخل جدران قلعة ذئاب الجبل.

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ويحرص محمد رضوان على متابعة الاختبارات، حيث أبدى رئيس قطاع الناشئين سعادته ورضاه التام عن جميع اللجان التي تشرف على اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.

كما وجه محمد رضوان الشكر لمجلس الاداراة على الدعم المستمر وتلبية جميع طلبات القطاع.