شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته على فترتين فى ثانى أيام معسكر قبرص... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الثلاثاء، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال، تدريباته على فترتين الأولى فى الثامنة صباحا والثانية فى السابعة والنصف بملعب براكليشا ليماسول القريب من فندق الإقامة، وذلك فى ثانى أيام معسكر الأبيض بقبرص.

وخاض اللاعبين مرانًا خفيفًا في السابعة والنصف مساء أمس الاثنين، بحديقة الفندق عقب الوصول إلى قبرص، وبعد المران تناول اللاعبون طعام العشاء في التاسعة مساء.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مطار "بافوس" بدولة قبرص استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد المغلق بها، قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

وكان في استقبال بعثة الزمالك فور وصولها مطار "بافوس" أحمد بسيوني قنصل مصر في قبرص بعدها توجهت البعثة إلى مدينة ليماسول حيث تقيم البعثة لمدة ستة أيام.

وحرصت مي طه خليل سفيرة مصر فى قبرص على الاتصال ببعثة الزمالك فور وصولها إلى مطار بافوس للاطمئنان على كل الإجراءات الخاصة بالبعثة، مؤكدة تواجد مندوب من السفارة بمرافقة البعثة طوال فترة تواجدها في قبرص.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر مغلق في قبرص لاستئناف الدوري الممتاز ويخوض 4 مباريات ودية أيام 5 و8 و10 و12 يوليو الحالي، وستكون أول مواجهة أمام ايل ليماسول بطل كأس قبرص هذا الموسم.

وتضم بعثة الزمالك كلاً من: أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك وخالد جلال المدير الفني وعبد الحميد بسيوني المدرب العام وأمير عزمي مجاهد وتامر عبد الحميد المدربين وأيمن حافظ المنسق العام للكرة وأحمد زاهر المدير الإداري ومنتصر الرملاوي وسعد عابدين إداريين والجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة والشيف الخاص للبعثة شريف صابر .

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وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى قبرص 25 لاعبا هم:

حراسة المرمي: عماد السيد - عمر صلاح - محمود عبد المنصف.

في خط الدفاع: محمد عبد السلام.- عبد الله جمعه – محمد عبد الغنى - حمدي النقاز- محمود الشحات لاعب فريق 97 - يوسف محمود لاعب فريق 2000 - بهاء مجدي - حازم إمام - كماتشو.

خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف حسن لاعب وسط 98- محمد إبراهيم - يوسف أوباما - إبراهيم حسن – أيمن حفني – أحمد مدبولي - مصطفي فتحي - محمد عنتر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد.