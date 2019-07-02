مواعيد مباريات اليوم في كأس امم افريقيا وكوبا أمريكا

أسامة حافظ يقام اليوم الثلاثاء مباريات في كأس امم افريقيا وكوبا أمريكا.. كأس امم افريقيا

غينيا بيساو مع غانا 6:00 مساء

بنين مع الكاميرون 6:00 مساء

موريتانيا مع تونس 9:00 مساء

أنجولا مع مالي 9:00 مساء بطولة كوبا أمريكا

البرازيل مع الأرجنتين 2:30 صباحا

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