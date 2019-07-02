أمم أفريقيا.. جنش وجه جديد فى ملف إصابات حراس المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت إصابة محمود عبد الرحيم جنش حارس المنتخب الوطنى خلال تدريبات الفراعنة يوم الجمعة الماضى، لتفتح ملف الإصابات التى يتعرض لها حراس المرمى مع المنتخب سواء فى البطولات أو المعسكرات وتعرض جنش لإصابة خلال تدريبات المنتخب.
جنش وجه جديد فى إصابات الحراس
تعرض جنش حارس الزمالك والمنتخب لقطع فى وتر إكيليس خلال تدريبات الفراعنة قبل مواجهة أوغندا بدور المجموعات بأمم أفريقيا حيث يتوجه اليوم الحارس إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية.عامر عامر من التألق مع الإنتاج للإصابة مع الفراعنة
انضم عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى للمنتخب قبل مباراة الفراعنة مع النيجر في ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، إلا أنه تعرض للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة وتم استبعاده من معسكر المنتخب قبل السفر إلى النيجر، لينتهى موسم اللاعب مع فريقه لينتهي موسم مشاركة الحارس مع فريقه بالإصابة التى تعرض لها .
اللعنة تطول شريف إكرامى
وصلت لعنة حراسة المرمى إلى شريف إكرامى حارس مرمى الاهلى، فبعد أن قرر الجهاز الفنى للمنتخب الاعتماد على إكرامى تعرض للإصابة فى معسكر المنتخب بأمم أفريقيا ليلتفت كوبر المدير الفنى السابق للفراعنة وقتها إلى عصام الحضرى كحارس أساسي للمنتخب بالبطولةالشناوي ضحية بطولة أمم أفريقيا 2017
مزق فى العضلة الخلفية نوع الإصابة التى تعرض لها أحمد الشناوى حارس بيراميدز، عندما انضم للمنتخب في بطولة أمم أفريقيا 2017 التي أقيمت بالجابون وقت كان حارسا للزمالك ، وذلك فى مباراة مالى بافتتاح بطولة الأمم الأفريقية ، ليغيب عن باقى مباريات الفراعنة بعدها.
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