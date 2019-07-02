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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الناشئين عن ندرة المواهب الكروية: مصر ولادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب عن أزمة ندرة المواهب في قطاعات الناشئين التى اشتكى منها أكثر من نادى خلال الفترة الأخيرة.
وقال رضوان في تصريحات صحفية، إن مصر ولادة بالمواهب التى تحتاج لرعاية ونظرة ثاقبة من جانب المدربين، مؤكدًا أن قطاع الناشئين بالمقاولون ما زال يستكشف تلك المواهب التي لن تقل قيمة عن محمد صلاح والنني اللذين بدآ مشوار التألق من داخل جدران قلعة ذئاب الجبل.
ويحرص محمد رضوان على متابعة الاختبارات، حيث أبدى رئيس قطاع الناشئين سعادته ورضاه التام عن جميع اللجان التي تشرف على اللاعبين لقلعة ذئاب الجبل.
كما وجه محمد رضوان الشكر لمجلس الإدارة على الدعم المستمر وتلبية جميع طلبات القطاع.
اختبارات الناشئين في المقاولون العرب
لجنة الاختبار
محمد رضوان يتابع الاختبارات
محمد رضوان
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