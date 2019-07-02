رسميًا..أدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي

انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة، وسيقدم إلى وسائل الإعلام الثلاثاء في ملعب يوفنتوس.
ووصل رابيو الى مدينة تورينو الأحد ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ "أدريان رابيو وصل إلى تورينو"، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف فريق "السيدة العجوز" بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.
وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فإن تقارير صحفية أشارت
وكان فريق سان جيرمان أوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل إلى نهايته في 30 يونيو 2019، وأبعد عن الفريق الأول في ديسمبر الماضي.
ويسعى رابيو، في سن الـ 24
وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب "الديوك"، زميله السابق في سان جيرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الأخير عن النادي.
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