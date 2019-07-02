رياضة | نجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مطلوب في آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن آرسنال الإنجليزي يفاوض ريال مدريد بشكل جدي لضم نجمه لوكاس فاسكيز لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير موافقة إدارة الملكي على فاسكيز إلى آرسنال مقابل 30 مليون يورو فقط.

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وأشارت التقارير إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي كان يأمل في الحصول علي 40 مليون يورو للتخلص من فاسكيز الذي تألق كثيراً في ريال مدريد وخصوصاً تحت قيادة زيدان الأولى.

وكشفت التقارير بأن ريال مدريد يسعى للتخلص من عدد من لاعيبيه الموجودين في قائمه الراحلين في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن ريال مدريد استغنى عن نجم وسط الفريق ماركوس يورينتي لصالح أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو.