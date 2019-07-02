رياضة | نجم آياكس يقترب من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم آياكس يقترب من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني جدد اتصالاته مع مسئولي آياكس أمستردام الهولندي لضم دوني فان دي بيك نجم وسط آياكس في الصيف الحالي.

وأفادت الصحف الإسبانية بأن قيمة الصفقة قد تتراوح ما بين 55 إلى 60 مليون يورو إذا وافق آياكس على تفاوض الملكي مع دي بيك حول البنود الشخصية.

وأكدت الصحف الإسبانية أن الصفقة متوقفة على بيع الرباعي خيمس رودريجيز وماتيو كوفاسيتش وبورخا مايورال وثيو هيرنانديز رسميًا.