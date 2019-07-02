رياضة | بونوتشي على رادار مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بونوتشي على رادار مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع ليوناردو بونوتشي نجم يوفنتوس.
وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن السيتيزنز ينافس باريس سان جيرمان في للتعاقد مع بونوتشي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جوارديولا يرغب في تعويض رحيل قائد الفريق فينسنت كومباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن السيتيزنز يفكر في التعاقد مع هاري ماجواير نجم ليستر سيتي والذي حدد ناديه سعره بنحو 80 مليون جنيه إسترليني كما أنه مطلوب أيضًا في مانشستر يونايتد.
وأكدت التقارير الصحفية الإيطالية أن جوارديولا يفكر أيضًا في الاستفادة من خدمات الإيطالي بونوتشي.