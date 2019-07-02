شكرا لقرائتكم الأهلى يقدم عرضا لمولودية الجزائر لشراء اليو ديانج.. شاهد مهارات اللاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل النادي الأهلي عرضآ رسميا لنادي مولودية الجزائر لشراء المالي اليو ديانج دفندر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القدمة.

ويرغب الأهلي في تدعيم خط وسطه باللاعب المالي الذي دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلي منذ يناير الماضي كما انه نال اشادة لجنة التخطيط الحمراء، واستعلم الأهلي في خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدآ لضمه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد منحو النادي الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبا محليا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

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ويقدم الفيديو التالي بعضاً من مهارات لاعب الوسط المالي.