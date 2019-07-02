شكرا لقرائتكم الأهلى يخضع للتدريب فترة واحدة اليوم قبل السفر لأسبانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الثلاثاء للتدريب على فترة واحدة، بعد أداء الفريق التدريبات على فترتين أمس الاثنين وأول امس الأحد، ووضع الجهاز الفني اللأهلى برنامج فنى وبدنى للاعبين والذي سيتخلله خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل.

وحدد الأهلى يوم الجمعة المقبل موعداً للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، ويشهد معسكر الأهلى المرتقب فى إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادا للمرحلة المقبلة، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.