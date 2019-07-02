فورا خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 عبر نظام موقع تذكرتي| بالصور خطوة خطوة لحجز تذاكر كأس أمم...

خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019 ، فيديو خطوات التسجيل في موقع تذكرتي لشراء تذاكر مباريات أمم إفريقيا 2019، أعلنت فى وقت سابق شركة تذكرتى عن نظامها الجديد “تذكرتى”عن طريق الإنترنت والذى يتيح لجميع محبى كرة القدم فى الحصول على تذكرة المشجع وحجزها لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 القادمة، ويطبق هذا ا لنظام لأول مرة مستخدما أحدث التقنيات وأفضل الطرق العالمية لحجز التذكرة إلكترونيا، حيث سيلزم المشترك أو المشجع الاتصال بالإنترنت والدخول للجنة المنظمة للبطولة، ثم تسجيل البيانات الشخصية والرسمية وحصوله على بطاقة fan id والتى بدورها تتيح له حجز تذاكر أى مباراة. كما أن هذه البطاقة سوف تكون فى اعتبارها جواز مرور لحاملها من بوابات الاستادات المختلفة، بخلاف التذكرة الرئيسية لحضور المباراة المعنية أو المباريات التى تم حجزها عن طريق التذكرة، تعليمات موقع تذكرتي tazkarti حجز تذاكر أمم أفريقيا 2019 | اسعار تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019.

مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية:

مباريات دور المجموعات وذلك يوم الثلاثاء 2 يوليو 2019 بمباريات قتالية بين المنتخبات الأفريقية وهي:

غانا:- غينيا بيساو في تمام الساعة 18:00

الكاميرون :- بنين في تمام الساعة 18:00

تونس:- موريتانيا في تمام الساعة 21:00

مالي:- انغولا في تمام الساعة 21:00

تعرف على:

خطوات حجز تذاكر كأس أمم أفريقيا 2019

ويظهر النظام سهولة ومرونة فى الخوات، حيث يجب على المشجع الدخول لموقع تذكرتى www.tazkarti.com، واختيار كلمة تسجيل الظاهرة على الشاشة والحصول على بطاقة المشجع.

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ثم يدخل رقم المحمول الخاص به التى سوف تصل إليه رسالة بها كود التشغيل ليعيد إدخالها فى المربع الخاص بها، وبمجرد إتمام هذه العملية سوف يطلب النظام من المشترك البيانات الشخصية مثل صورة شخصية وبيانات الرقم القومي وصورة البطاقة.

ويقوم النظام تلقائيا فى تشغيل عملية البحث والتأكيد عن البيانات المسجلة، وهو التوجهات التى تستخدمها الأنظمة الحديثة العالمية مثل كأس العالم لتقديم خدمة أفضل للمشجعين وتوفير الأمان لهم، وبعد هذه العملية يتم استقبال المشجع لرسالة سرية يتواجد بها رقم البطاقة الخاص والكود المرورى المتعلقين باستخدام بطاقة الfin id .

وبعد أن يصل للمشجع الرسالة الخاصة به، يقوم بالدخول لاختيار المباريات التى يرغب فى حجزها والدرجة التى يود الجلوس بها فى المدرج، ويتوافر عدة طرق للسداد منهم الدفع إلكترونيا عن طريق بطاقة الإتمان الخاصة به، وكذلك يمكنه طبع تذكرة الحجز وبطاقة المشجع التى قام بحجزها.

تعرق على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

أسعار تذاكر بطولة كأس أفريقيا 2019

وكانت اللجنة المنظمنة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 قد أعلنت عن أسعار تذاكر حضور المباريات، حيث تصل الدرجة الثالثة 150 بعدما تم تخفيضها بعد أن كانت 200 جنيها، والدرجة الثانية وصلت ل400 جنيها، و500 للدرجة الأولة العلوية و600 للدرجة الأولى، و2500 للمقصورة الرئيسية، فى المباريات التى سيشارك بها المنتخب المصرى.