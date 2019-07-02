شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهارات المالى اليو ديانج المرشح للانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلى عرضًا رسميًا لنادى مولودية الجزائر لشراء المالى اليو ديانج دفندر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب الأهلى فى تدعيم خط وسطه باللاعب المالى الذى دخل بؤرة اهتمام جهاز الكرة بالأهلى منذ يناير الماضى كما أنه نال إشادة لجنة التخطيط الحمراء، واستعلم الأهلى فى خطابه لمولودية الجزائر عن مطالبهم المادية للاستغناء عن اليو ديانج تمهيدًا لضمه بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة.

كان مسئولو اتحاد الكرة قد منحو النادى الأهلى قبلة الحياة فى ملف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، بعد الاستقرار على السماح للأندية المصرية بالتعاقد مع لاعب واحد فقط من شمال أفريقيا، واعتباره لاعبًا محليًا فى الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

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ويقدم الفيديو التالي بعضاً من مهارات لاعب الوسط المالي.