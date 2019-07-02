شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريب على فترة واحدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الثلاثاء للتدريب على فترة واحدة، بعد أداء الفريق التدريبات على فترتين أمس الإثنين وأول أمس الأحد، ووضع الجهاز الفنى اللأهلى برنامجًا فنيًا وبدنيًا للاعبين والذى سيتخلله خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل.

وحدد الأهلى يوم الجمعة المقبل موعدًا للسفر إلى إسبانيا لبدء المعسكر الخارجى الذى يستمر حتى منتصف يوليو المقبل؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة، ويشهد معسكر الأهلى المرتقب فى إسبانيا خوض بعض المباريات الودية التجريبية استعدادًا للمرحلة المقبلة، وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليًا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

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