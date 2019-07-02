شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل لـ"تايم سبورت": ساديو مانى لديه شخصية قوية فى قيادة منتخب السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف طه إسماعيل، نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أن السنغالى ساديو مانى نجم منتخب التيرانجا لديه شخصية قوية داخل أرض الملعب وقيادية فى مساعدة زملائه للفوز على كينيا، فى ختام مواجهات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وقاد نجم ليفربول الإنجليزى ساديو مانى منتخب السنغال للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك بالفوز على كينيا بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم على ملعب "الدفاع الجوى"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
وأوضح طه إسماعيل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت"، أن أداء المنتخب المصرى سوف يشهد تحسنا خلال الأدوار القادمة بسبب عدم وجود فرص فى التعويض، وهذا الأمر ما تحدث عنه معظم لاعبى الفراعنة عقب مواجهات الدور الأول.
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