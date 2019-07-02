شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل الرد على المعارين انتظارا لقيمة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجل مسئولو الزمالك، الرد على لاعبى الفريق المنتهى إعارتهم بشأن مصيرهم خلال الوقت الحالى والعودة إلى الفريق فى الموسم الجديد من عدمه، انتظارا للصفقات الجديدة التى تسعى إدارة النادى إلى حسمها خلال الفترة الجارية.

وقرر مسئولو الزمالك التعامل مع اللاعبين المعارين بشكل منفرد، حيث سيتقدم أى لاعب منهم بعرض للرحيل سيتم بحثه للموافقة عليه من عدمه دون حسم المصير النهائى بشكل جماعى لهم خاصة إنه قد يحتاج الأبيض إلى عددا من لاعبى الفريق المنتهى إعارتهم للأندية الأخرى لتدعيم أي مركز بالفريق وفقا لرؤية خالد جلال المدير الفنى للفريق.

وجاءت الرؤية فى التعامل داخل الزمالك مع ملف المعارين بشكل منفصل مع كل لاعب تجنبا للمبالغة المالية من أندية الدورى فى الصفقات الجديدة التى يحتاجها الأبيض من بينهم صفوفهم لذلك سيتم إدخال المعارين فى صفقات تبادلية معهم لتخفيض القيمة الشرائية للصفقات الجديدة التى سيضمها الأبيض من أندية الدورى.

وتضم قائمة معاريين الزمالك كلا من: رزاق سيسيه وأحمد داوودا "الاتحاد السكندرى"، محمود عبد الرزاق شيكابالا "أبولون اليوناني"، كابونجو كاسونجو "الوحدة السعودى"، معروف يوسف "الشرطة العراقى"، باسم مرسى، حسام باولو ومحمد مخلوف "الداخلية"، محمد أشرف روقا وعماد فتحى "إنبى"، أحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال "طلائع الجيش"، محمود عبد العاطى دونجا "الإسماعيلى"، أحمد رفعت "إنبى".