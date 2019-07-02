هل يظهر الـVAR في الموسم الجديد للدوري المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد تامر يسري، الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا برو" العالمية في مصر، وجود مفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري بداية من الموسم المقبل (2019-20).

وقال يسري لقناة "تايم سبورتس": "أصبح الأمر قريبًا من الإتمام، العرض موجود وجاهزون بالعقود، لكن ننتظر القرار النهائي لاتحاد الكرة للحصول على فترة كافية لتدريب الحكام، وفقًا لبروتوكول الفيفا".

وأضاف: "يوجد تخوف لدى البعض بسبب الأمور المادية، لكن العرض الذي تقدمنا به لاتحاد الكرة أقل من أي دولة في العالم، وتكلفة الـVAR في الأسبوع لا تتعدى تكلفة استقدام حكم أجنبي".

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وأوضح: "إذا كان هناك رغبة حقيقة لتطبيق الـVAR يجب التوصل لاتفاق نهائي وتوقيع العقود خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة أن الموسم الجديد للدوري المصري سينطلق في منتصف سبتمبر المقبل".

وأكمل: "نستهدف حماية الحكام وعودة الدوري المصري للريادة مجددًا وينافس نظيره السعودي، خاصةً أن الأخطاء لا تزال موجودة مع الحكام الأجانب، وتقنية الفيديو ستساعدنا على تلافي الأخطاء".

وأتم الرئيس التنفيذي لشركة "ميديا برو" العالمية قائلا: "سنتولى تطبيق تقنية الـVAR في الدوري المغربي بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل".

يُذكر أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقها انطلاقًا من دور الثمانية للنسخة الجارية من كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو المقبل، كما سبق تطبيقها في مصر بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.