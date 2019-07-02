رياضة | الجبلاية تنتظر مكافأت الكاف بعد التأهل الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تنتظر مكافأت الكاف بعد التأهل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينتظر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بقيمة 300 ألف دولار، خلال الساعات المقبلة.
ويأتي حصول الجبلاية، على المكافأت عقب تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية.
وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي، على منح مكافأت مادية للفرق المتأهلة للأدوار المقبلة من البطولة القارية والتي تنظمها مصر بالفترة الحالية حتى 19 يوليو المقبل.
ونجح المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، في التأهل للدور المقبل، عقب تصدره المجموعه الأولى بدون أي هزيمة.