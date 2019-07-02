رياضة | الجبلاية تنتظر مكافأت الكاف بعد التأهل الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تنتظر مكافأت الكاف بعد التأهل الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، الحصول على مكافأة مالية من الاتحاد الإفريقي "كاف"، بقيمة 300 ألف دولار، خلال الساعات المقبلة.

ويأتي حصول الجبلاية، على المكافأت عقب تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للدور الستة عشر من بطولة الأمم الإفريقية.