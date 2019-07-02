رياضة | العد التنازلي بدأ لصفقة برشلونة الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العد التنازلي بدأ لصفقة برشلونة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن العد التنازلي بدأ بالنسبة لإدارة برشلونة، حيث يستطيع كسر عقد الفرنسي جريزمان نجم أتلتيكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيعلن عن ضم جريزمان هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي وأن ضم اللاعب لا يعني التخلي عن عملية نيمار.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن رهان البارسا على كلا من جريزمان ونيمار كبير للغاية وسيظهر علاماته في الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تعاقد برشلونة مع جريزمان والعرض التقديمي للاعب بقميص البرسا يمكن أن يكون في يومي 8 و10 يوليو الجاري على الترتيب.