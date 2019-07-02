رياضة | اليوم...حارس الفراعنة يتجه لألمانيا بسبب أكيلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم...حارس الفراعنة يتجه لألمانيا بسبب أكيلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، صباح اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين، للخضوع لجراحة عاجلة عقب تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وكان جنش، تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس، خلال المشاركة قي تدريبات الفراعنة مساء الجمعة الماضي، استعدادا لمواجهة أوغندا، والتي انتهت للفراعنة بثنائية دون رد ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض جنش، برنامجا تأهيليا في ألمانيا لعدة أيام عقب العملية، ثم يعود للقاهرة للتأهيل قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية.