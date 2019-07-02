رياضة | عبد الغني: غياب هذين النجمين أثر على تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الغني: غياب هذين النجمين أثر على تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة أن غياب كلا من فرجاني ساسي وعلي معلول أثر على آداء منتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً في مصر.



وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مستوى مصر الفني مصر حاليًا لم يزد عن 60% أو 70% وهناك حالة انشقاق في تونس والجهات الفني والإعلام والجمهور التونسي غير راضيين عن منتخبهم".



واختتم عبد الغني تصريحاته قائلاً :"غياب علي معلول وفرجاني ساسي عن تونس أثر عليها".