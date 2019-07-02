رياضة | 3 بدلاء لبوجبا في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 بدلاء لبوجبا في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ​أولي جونار سولسكاير​ المدير الفني لمانشستر يونايتد حدد ثلاثة بدلاء على قائمة مختصرة ليحلوا محل ​بول بوجبا​ نجم الفريق الذي يقترب من الرحيل.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بوجبا يعتبر هدفًا لكلا من ​يوفنتوس​ و​ريال مدريد​ وأنه في حال رحيله فإنه يجب على سولسكاير إيجاد البديل المناسب في أسرع وقت ممكن.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن القائمة مختصرة والتي ضمت 3 لاعبين هم : ​يوري تيليمان​ وكريستيان إريكسن​ و​جيمس ماديسون​ ولكن أي تحرك بضم أحدهم يعتمد على ما إذا كان بوجبا سيبقى أو يرحل.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن تيليمان المعار إلى ليستر سيتي تألق في الموسم الماضي بالإضافة إلى زميله في الفريق ماديسون في حين إرتبط إريكسن نجم ​توتنهام​ منذ فترة كبيرة بالرحيل إلى مانشستر يونايتد.