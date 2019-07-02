رياضة | نبيه : أتمنى أن تواجه مصر هذا المنتخب في دور الستة عشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيه : أتمنى أن تواجه مصر هذا المنتخب في دور الستة عشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق عن أمله بأن تواجه مصر منتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر في بطولة أمم أفريقيا المقامة حالياً بمصر.



وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "مصر حققت مرادها بالفوز بالعلامة الكاملة وأتمنى الابتعاد عن فرق شمال أفريقيا لأنها تستطيع التعامل معنا جيداً".



وأضاف :"آداء المنتخب سيتحسن بمرور المباريات ولم نواجه منتخب له هوية حتى الآن".



واختتم نبيه تصريحاته قائلاً :"أتمنى أن يواجه المنتخب جنوب أفريقيا في دور الستة عشر".