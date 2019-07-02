رياضة | موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم الاثنين 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش تونس بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم الاثنين 2 / 7 / 2019 والقنوات الناقلة.. ماتش تونس بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب التونسي اليوم الثلاثاء مباراة قوية ضد نظيره المنتخب الموريتاني تلك التي تجمعهما على ملعب إستاد السويس الجديد لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة من بطولة كأس الامم الافريقية التي تحتضنها مصر حتى التاسع عشر من شهر يوليو الجاري.

ويسعى أبناء جريس إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم وذلك من أجل خطف بطاقة العبور بعد أن سقطوا في فخ التعادل خلال مباراتي الجولة الأولى والثانية ضد المنتخب الاوغندي وكذلك منتخب مالي ما يجعل مهمة نسور قرطاج محفوفة بالمخاطر.

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في المقابل يدخل موريتانيا المباراة متوفراً على نقطة واحدة في جعبته جمعها من التعادل في الجولة الماضية ضد المنتخب الاوغندي وهو الذي خسر في الجولة الأولى من منتخب مالي بهدف واحد مقابل أربعة ويطمح رفقاء الحسن العيد في تحقيق الثلاثة نقاط لكتابة التاريخ والعبور في مشاركتهم الأولى للدور ثمن النهائي.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي لويس هاكيزيمانا ويساعده كلاً من أرسينيو مارينغولا وسديكي سيديبي وحكم رابع باسيفيك ندابيهاينيمانا.

وتبدأ مجريات المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.