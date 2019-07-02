شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يغازل الجمهور المصري: «أحبكم كثيرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، إنه سعيد جدًا بجائزة أفضل لاعب في مباراة السنغال وكينيا التي جمعت الفريقين على ملعب دار الدفاع الجوي.

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فاز السنغال على نطيره كينيا بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت بينهما في ختام منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

أضاف اللاعب أنه سعيد بحصول منتخب بلاده على 3 نقاط مهمة جدا، وأن «السنغال لم يكن جيدا في بداية المباراة، ولكن الأداء تحسن كثيرا حتى أحرزنا 3 أهداف».

تابع: «كان لدي حسن ظن بعد إضاعة الأهداف، وتعرضت لإحباط بعض الشيء، ولكني لم أفقد الأمل»، ووجه رسالة إلى الجمهور المصري قائلًا: «أحبكم كثيرًا».