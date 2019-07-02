شكرا لقرائتكم جنش يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة وتر "أكيلس"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير محمود جنش حارس مرمى المنتخب ونادي الزمالك الي ألمانيا اليوم لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للقطع في مران المنتخب موخرا ، حيث يغيب عّن الملاعب لمدة ٦ شهور.

ورفض جنش مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر اليوم إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الاولى.

وتصدر منتخبنا المجموعة ب٩ نقاط وسجل الفريق ٥ اهداف ولم يستقبل أي هدف في ٣ مباريات وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال اي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.

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ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.

وسبق ان حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الاول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الاولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.