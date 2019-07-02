شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم أداء جهاد جريشة وحكام مواجهة السنغال وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المسابقه : بطوله الامم الافريقيه ( المجموعه الثانيه من دور المجموعات )

كينيا / السنغال

استاد : الدفاع الجوي

نتيجة المباراة :ثلاثة أهداف مقابل لاشئ لصالح السنغال

حكم ساحة : جهاد جريشه( مصر )

المساعد الأول : محمود ابوالرجال ( مصر )

المساعد الثاني : احمد حسام ( مصر )

الحكم الرابع : امين عمر ( مصر )

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : جهاد جريشه

Advertisements

القرارات الفنية والسيطره علي المباراة: في مباراه صعبة تحكيميا نتيجه الأحداث والاختبارات داخل مناطق الجزاء تمكن الدولي جهاد جريشة من فرض شخصيته التحكيميه على أحداث وسير المباراه واحتساب غالبيه المخالفات بتقدير جيد جدا.

وكانت أبرز حالات المباراه في الدقائق 9 ، 28 ، 76 من عمر اللقاء وهي أصعب حالات المباراه تحكيميا ففي الحاله الأولى يطالب لاعبي السنغال بركله جزاء بداعي لمسه اليد وحاله من الحالات الصعبه والدقيقه الحكم قريب من الحدث ويشير باستمرار اللعب بعدم وجود ركله جزاء علي اعتبار أن وضع اليد للاعب كينيا كان طبيعي وهذه الحالة سوف تأخذ جدال ونقاش كبير للوقوف التفاصيل الدقيقه لها.

وفي الدقيقه 28 يحتسب الحكم ركله جزاء لصالح السنغال نتيجه إعاقه واضحه من مدافع كينيا لا يتردد الحكم في احتسابها ركله جزاء صحيحة.

وفي الدقيقه 76 يحتسب الحكم ركله جزاء ثانيه للسنغال نتيجه المهاجمه بالقدم باستحدام قوة زائده من مدافع كينيا ويشهر جريشه البطاقه الصفراء للانذار الثاني ويقوم بطرد مدافع كينيا وكان من الممكن إشهار البطاقه الحمراء مباشره نتيجه القوه المستخدمه بالقدم، وبشكل عام نجح الحكم في غالبيه الاختبارات التي حدثت في المباراه وإن كان هناك جدال ونقاش كبير علي حاله لمسه اليد الغير محتسبه داخل منطقه جزاء كينيا .

العقوبات الانضباطية : أنذر الحكم من منتخب كينيا كلا من اومونجو، ايوب، اسماعيل يسار في الدقائق 10، 57 ، 76 للتهور وتعطيل الهجوم الواعد وقام بطرد لاعب كينيا إسماعيل يسار للانذر الثاني فى ركلة الجزاء المحتسبه كما أنذر لاعب السنغال للعب بتهور والقراررات صحيحة.

تقييم عنصري اللياقه والتحرك والتمركز:تحركات واعيه واستخدام جيد لعناصر اللياقه البدنيه بشكل نموذجي والتواجد في الأحداث المهمه داخل مناطق الجزاء واستخدام جيد في حالات الهجوم المعاكس، وظهر ذلك في الدقائق 10 ، 28 ، 67 ، 76 نتيجه القراءة الجيدة.

درجه صعوبة المباراة :مباراه صعبه تحكيميا نتيجه الأحداث والاختبارات المهمه علي مدار الشوطين .

الحكمان المساعدان :تحركات جانبيه بشكل نموذجي وتعاون جيد مع حكم المباراة.

المساعد الأول : تعاون جيد باحتساب مخالفه في الدقيقه 34 بتقدير صحيح وفي الدقيقه 89 اشار علي تسلل وكان الافضل ان يشير باستمرار اللعب .

الحكم الرابع : تعاون جيد من الدولي امين عمر مع طاقم التحكيم وسيطره جيده علي لمنطقه الفنيه .