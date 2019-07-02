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شكرا لقرائتكم خبر عن جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد ناجى جدو لاعب فريق الجونة ومنتخب مصر تغريدة له عبر صفحتة الشخصية بتويتر معلقا على بعض أداء المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة فى مصر .
وقال جدو:"احتياطي منتخب الجزائر أقوى من منتخبات كتير فى البطولة "، وذلك بعد ظهور بدلاء الجزائر بصورة قوية خلال مواجهة منتخب تنزانيا، التى انتهت بفوز الجزائر بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الثالثة، بالبطولة التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.
يذكر أن منتخب الجزائر نجح فى تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث فاز محاربو الصحراء فى مباريات الفريق الثلاثة فى مرحلة المجموعات.
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