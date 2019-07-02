شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كينيا: نفتقد خبرة اللعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لمنتخب كينيا، سباستيان مينييه، إن فريقه يفتقد خبرة اللعب في بطولات كأس الأمم الأفريقية، ما أثر عليه في مباراته أمام المنتخب السنغالي.

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تلقى منتخب كينيا هزيمة ثقيلة أمام نظيره السنغالي بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

أضاف مينييه، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «لاعبو فريقي ليس لديهم خبرات جيدة، وهو ما جعلهم يخسرون أمام السنغال، يحتاج المنتخب لبعض الوقت لتأهيله لبطولات الأمم الإفريقية القادمة».

أوضح المدرب قائلًا: «حاولت غلق المساحات أمام لاعبي السنغال، ولكن فشل اللاعبون في تنفيذ هذا الأمر، وجاءت الأهداف من أخطاء دفاعية».