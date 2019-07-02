شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب السنغال: قدمنا أداء مميزًا أمام كينيا.. وأوغندا منتخب منظم للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه حقق فوزا مهما على المنتخب الكيني؛ ليحسم تأهله إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم «مصر 2019».

وفاز منتخب السنغال على نظيره الكيني بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، على ملعب الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الثالثة بالبطولة القارية.

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وقال سيسيه، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الفوز الذي حققه فريقي مهم للغاية لتعويض الأداء غير الجيد في اللقاء الماضي أمام الجزائر. كما حسمنا تأهلنا لدور الـ 16 في البطولة».

أشاد سيسيه بأداء لاعبي منتخب «أسود التيرانجا» في مباراة اليوم، قائلا «الفريق كان منظما للغاية، وكانت هناك حالة من التركيز الشديد لدى الجميع وقدما أداء مميزا».

أضاف: «كنت أفضل عدم لعب ساديو ماني ضربة الجزاء الثانية، ولكن طلب اللاعبون ذلك ليستعيد اللاعب الثقة اللازمة بعد إهداره لضربة جزاء في الشوط الأول».

وعن مواجهة منتخب أوغندا في دور الـ 16 بالبطولة يوم الجمعة المقبل، أوضح سيسيه قائلا «أوغندا منتخب جيد ومنظم للغاية. وسنستعد لهم بشكل جاد».